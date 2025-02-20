Главный тренер ЦСКА рассказал, что нужно сделать российским клубам для успеха в Евролиге

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис рассказал, что нужно сделать российским клубам для успеха в Евролиге.

«Конечно, я слежу за Евролигой. Чтобы российские клубы вновь стали конкурентоспособными на уровне Евролиги, должно пройти какое-то время. Нам нужно будет перестроиться, начать всё с нуля и привлекать новых игроков.

Это будет сложный путь. И нам придётся приспосабливаться. Однако рано или поздно, если мы будем получать необходимую поддержку, мы вернёмся на тот уровень», — приводит слова Пистиолиса издание Legalbet.

Ранее исполнительный директор Совета тренеров Евролиги серб Горан Шашич высказался об изменениях в геополитике, говоря о российских клубах.