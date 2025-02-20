Леброн Джеймс прокомментировал игру с Уильямсом, обмен которого в «Лейкерс» сорвался

40-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, играющий на позиции лёгкого форварда за команду «Лос-Анджелес Лейкес», высказался об игре с «Шарлотт Хорнетс» (97:100) и с их форвардом Марком Уильямсом, обмен которого в состав «озёрников» сорвался из-за не пройденного Уильямсом медосмотра.

«Он никогда не был моим товарищем по команде. Он никогда не заходил в раздевалку. Так что это ничем не отличалось от обычной игры», — приводит слова Леброна журналист ESPN Дэйв Макменамин.

Ранее Лука Дончич обыграл Леброна на тренировке «Лейкерс» и Джеймсу пришлось отжиматься.