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Леброн Джеймс прокомментировал игру с Уильямсом, обмен которого в «Лейкерс» сорвался

Леброн Джеймс прокомментировал игру с Уильямсом, обмен которого в «Лейкерс» сорвался
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40-летний американский баскетболист и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, играющий на позиции лёгкого форварда за команду «Лос-Анджелес Лейкес», высказался об игре с «Шарлотт Хорнетс» (97:100) и с их форвардом Марком Уильямсом, обмен которого в состав «озёрников» сорвался из-за не пройденного Уильямсом медосмотра.

НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 100
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Хатимура - 17, Дончич - 14, Финни-Смит - 12, Хэйс - 8, Ривз - 8, Винсент - 6, Вандербилт - 3, Кнехт - 3, Реддиш, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 29, Болл - 27, Смит - 12, Уильямс - 10, Карри - 10, Джеффрис - 5, Грин - 4, Салон - 3, Нуркич, Диабате, Пэйтон, Гибсон

«Он никогда не был моим товарищем по команде. Он никогда не заходил в раздевалку. Так что это ничем не отличалось от обычной игры», — приводит слова Леброна журналист ESPN Дэйв Макменамин.

Ранее Лука Дончич обыграл Леброна на тренировке «Лейкерс» и Джеймсу пришлось отжиматься.

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