Генменеджер «Мемфис Гриззлиз» прокомментировал слухи о возможном обмене Джа Моранта

Генеральный менеджер клуба «Мемфис Гриззлиз» Зак Клейман прокомментировал слухи о возможном обмене 25-летнего лидера команды Джа Моранта, который выступает на позиции разыгрывающего защитника.

«Не могу винить других «руководителей НБА» за фантазии о том, что мы можем обменять Джа. Но это всего лишь фантазии.

Мы не обмениваем Джа. Продолжайте недооценивать его, нас и наш город. Мы позволим нашим выступлениям на площадке говорить самим за себя. Я не собираюсь ещё больше раздувать этот бред», — приводит слова Клеймана портал Fadeaway World.

Ранее появились слухи о том, что Моранта могут обменять в межсезонье.