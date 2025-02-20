Двукратный участник Матча звёзд высказался о своей дальнейшей карьере в НБА

32-летний американский баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника, Виктор Оладипо заявил, что не намерен завершать карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я не собираюсь уходить на пенсию. Просто это не то, чем я сейчас занимаюсь… У меня ещё много сил… Я тренируюсь и восстанавливаюсь каждый день», — сказал Оладипо на своём YouTube-канале.

На данный момент Оладипо является свободным агентом и не провёл ни одной игры в сезоне-2024/2025.

Оладипо был выбран под вторым номером командой «Орландо Мэджик», а свои лучшие годы провёл в составе «Индианы Пэйсерс» с 2017 по 2021 год. Показатели Виктора за карьеру — 16,9 очка, 4,5 подбора, 3,9 передачи и 1,6 перехвата за матч, при этом в 504 играх он реализовывал 43,6% бросков с линии штрафной и 34,7% — с трёхочковой дистанции.