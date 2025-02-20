Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо вспомнил трогательный момент с участием мамы на открытии ОИ-2024

Яннис Адетокунбо вспомнил трогательный момент с участием мамы на открытии ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

30-летний греческий тяжёлый форвард клуба «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо вспомнил трогательный момент с участием своей мамы на открытии летних Олимпийских игр в Париже (Франция), которое состоялось 26 июля 2024 года.

«Каковы шансы у ребёнка, родившегося в Сеполии (район Афин. — Прим. «Чемпионата») от нигерийских родителей, которые были нелегальными иммигрантами, стать знаменосцем во время открытия Олимпийских игр? Может быть, 0,000001%? Клянусь вам, я не знал, что моя мать была в Париже [во время открытия Олимпиады], каким-то образом она умудрилась спуститься к берегу Сены и издала звук, который я слышу отовсюду. Вдруг я увидел её и подумал: «Здравствуй, мама!» — приводит слова Адетокунбо портал Eurohoops.

Яннис во время церемонии открытия Игр был знаменосцем национальной команды Греции.

Материалы по теме
Яннис Адетокунбо: «Милуоки» придётся выгнать меня, если захотят обменять в другой клуб
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android