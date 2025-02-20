Яннис Адетокунбо вспомнил трогательный момент с участием мамы на открытии ОИ-2024

30-летний греческий тяжёлый форвард клуба «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо вспомнил трогательный момент с участием своей мамы на открытии летних Олимпийских игр в Париже (Франция), которое состоялось 26 июля 2024 года.

«Каковы шансы у ребёнка, родившегося в Сеполии (район Афин. — Прим. «Чемпионата») от нигерийских родителей, которые были нелегальными иммигрантами, стать знаменосцем во время открытия Олимпийских игр? Может быть, 0,000001%? Клянусь вам, я не знал, что моя мать была в Париже [во время открытия Олимпиады], каким-то образом она умудрилась спуститься к берегу Сены и издала звук, который я слышу отовсюду. Вдруг я увидел её и подумал: «Здравствуй, мама!» — приводит слова Адетокунбо портал Eurohoops.

Яннис во время церемонии открытия Игр был знаменосцем национальной команды Греции.