Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Паскаль Сиакам назвал главную цель «Индианы» на концовку сезона НБА

Паскаль Сиакам назвал главную цель «Индианы» на концовку сезона НБА
Комментарии

30-летний звёздный камерунский профессиональный баскетболист Паскаль Сиакам, играющий на позиции тяжёлого форварда за коллектив «Индиана Пэйсерс», заявил, что главной целью команды на концовку регулярного сезона-2024/2025 является получение преимущества домашней площадки на стадии плей-офф.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы завладеть преимуществом площадки. Это должно быть нашей целью на концовку сезона», — приводит слова Сиакама пресс-служба команды.

После 53 игр в нынешнем сезоне на счету «Пэйсерс» 33 победы при 20 поражениях с коэффициентом побед 0,566%. Коллектив из Индианы располагается на четвёртой строчке в Восточной конференции.

Материалы по теме
Звезда «Индианы» спросил у Джоэла Эмбиида, присоединится ли он к «Пэйсерс»
Двукратный участник Матча звёзд высказался о своей дальнейшей карьере в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android