Паскаль Сиакам назвал главную цель «Индианы» на концовку сезона НБА

30-летний звёздный камерунский профессиональный баскетболист Паскаль Сиакам, играющий на позиции тяжёлого форварда за коллектив «Индиана Пэйсерс», заявил, что главной целью команды на концовку регулярного сезона-2024/2025 является получение преимущества домашней площадки на стадии плей-офф.

«Мы должны стремиться к тому, чтобы завладеть преимуществом площадки. Это должно быть нашей целью на концовку сезона», — приводит слова Сиакама пресс-служба команды.

После 53 игр в нынешнем сезоне на счету «Пэйсерс» 33 победы при 20 поражениях с коэффициентом побед 0,566%. Коллектив из Индианы располагается на четвёртой строчке в Восточной конференции.