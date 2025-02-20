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До конца февраля БК «Самара» перейдёт под контроль государства — источник

До конца февраля БК «Самара» перейдёт под контроль государства — источник
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Баскетбольный клуб «Самара», выступающий в Единой лиге, перейдёт под курирование государства до конца февраля. Об этом сообщает портал «Матч ТВ».

«Руководство Самарской области и нынешнее руководство клуба находятся в заключительной стадии обсуждений, после чего клуб перейдёт под курирование государства и будет назначен новый руководитель «Самары».

Основной задачей клуба после передачи прав будет доиграть нынешний сезон до конца и сохранить всю вертикаль клуба на следующие годы, потому что долги общие и распространяются на всю организацию. Самая непростая ситуация у основной команды «Самары», выступающей в Единой лиге ВТБ.

Многие игроки покинули клуб. Команды структуры, выступающие в соревнованиях под эгидой Российской федерации баскетбола: женская основная команда и вторые команды — менее проблемные и точно доиграют сезон», — сказано в материале «Матч ТВ».

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Новости. Баскетбол
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