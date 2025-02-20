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Беверли расторг контракт с израильской командой из-за конфликта с экс-тренером ЦСКА

Беверли расторг контракт с израильской командой из-за конфликта с экс-тренером ЦСКА
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36-летний американский профессиональный баскетболист, 12 лет выступавший в НБА, Патрик Беверли и израильский «Хапоэль» договорились о расторжении контракта, о чём сообщила пресс-служба коллектива.

«Защищаю эту атмосферу. Тель-Авив был великолепен. Болельщики были великолепны. Тренер был великолепен. Израиль был великолепен. Здесь было так весело. Спасибо за всё», — написал Беверли в социальной сети Х (ранее Twitter).

Недавно у Беверли возникли некоторые разногласия с тренером Димитрисом Итудисом, известным по работе в московском ЦСКА, и команда отстранила его от игры за насмешки над тренером в социальных сетях, говорится в статье издания Basket News. После инцидента он не сыграл ни одной игры.

Вернувшись в Европу впервые с 2012 года, Беверли проводил сезон, набирая в среднем за матч 10,7 очка, делая 4,1 подбора и 4,6 передачи в матчах Еврокубка.

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