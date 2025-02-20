Джей Джей Редик: в матче с «Хорнетс» мы показывали слабую атаку на протяжении 39-44 минут

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал поражение своей команды в матче с «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась со счётом 100:97 в пользу клуба из Шарлотта.

«В целом мы показывали 39-44 минуты слабого нападения. Отчасти это была небрежность, отчасти — плохое распределение мяча между игроками, отчасти — плохое исполнение.

Причина, по которой я не собираюсь придавать этому слишком большого значения, заключается в том, что, по-моему, наши ребята сегодня соревновались и играли очень упорно. Я также думаю, что «Хорнетс» действовали очень небрежно. Но это не оправдание.

Приложенные нами усилия были достаточно хороши, чтобы победить. Просто мы были очень слабы в нападении на протяжении 90% времени игры», — приводит слова Редика портал Fadeaway World.