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Джей Джей Редик: в матче с «Хорнетс» мы показывали слабую атаку на протяжении 39-44 минут

Джей Джей Редик: в матче с «Хорнетс» мы показывали слабую атаку на протяжении 39-44 минут
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал поражение своей команды в матче с «Шарлотт Хорнетс». Встреча завершилась со счётом 100:97 в пользу клуба из Шарлотта.

НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 100
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Хатимура - 17, Дончич - 14, Финни-Смит - 12, Хэйс - 8, Ривз - 8, Винсент - 6, Вандербилт - 3, Кнехт - 3, Реддиш, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 29, Болл - 27, Смит - 12, Уильямс - 10, Карри - 10, Джеффрис - 5, Грин - 4, Салон - 3, Нуркич, Диабате, Пэйтон, Гибсон

«В целом мы показывали 39-44 минуты слабого нападения. Отчасти это была небрежность, отчасти — плохое распределение мяча между игроками, отчасти — плохое исполнение.

Причина, по которой я не собираюсь придавать этому слишком большого значения, заключается в том, что, по-моему, наши ребята сегодня соревновались и играли очень упорно. Я также думаю, что «Хорнетс» действовали очень небрежно. Но это не оправдание.

Приложенные нами усилия были достаточно хороши, чтобы победить. Просто мы были очень слабы в нападении на протяжении 90% времени игры», — приводит слова Редика портал Fadeaway World.

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