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Никита Курбанов ответил, задумывался ли о завершении карьеры

Никита Курбанов ответил, задумывался ли о завершении карьеры
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38-летний звёздный российский форвард московского ЦСКА Никита Курбанов ответил, задумывался ли о завершении своей баскетбольной карьеры.

— Вы уже долго играете в баскетбол. Не устали ещё? Не задумывались ли о завершении карьеры?
— Нет, не задумывался, — приводит слова Курбанова издание «Спорт день за днем».

Кубанов — воспитанник молодёжной системы ЦСКА, за которую выступал с 2002 по 2005 годы. Став победителем и MVP молодёжного чемпионата Европы в Чехове, начал профессиональную карьеру в клубе «Локомотив-Ростов» на правах аренды, но вернулся в ряды армейцев по ходу того же сезона. В ЦСКА выступал до 2012 года с перерывом на аренду в УНИКСе и петербургском «Спартаке».

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