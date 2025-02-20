Никита Курбанов ответил, задумывался ли о завершении карьеры

38-летний звёздный российский форвард московского ЦСКА Никита Курбанов ответил, задумывался ли о завершении своей баскетбольной карьеры.

— Вы уже долго играете в баскетбол. Не устали ещё? Не задумывались ли о завершении карьеры?

— Нет, не задумывался, — приводит слова Курбанова издание «Спорт день за днем».

Кубанов — воспитанник молодёжной системы ЦСКА, за которую выступал с 2002 по 2005 годы. Став победителем и MVP молодёжного чемпионата Европы в Чехове, начал профессиональную карьеру в клубе «Локомотив-Ростов» на правах аренды, но вернулся в ряды армейцев по ходу того же сезона. В ЦСКА выступал до 2012 года с перерывом на аренду в УНИКСе и петербургском «Спартаке».