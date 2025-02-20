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Форвард «Хорнетс» — о сорванном обмене в «Лейкерс»: я не мог провалить медосмотр

Форвард «Хорнетс» — о сорванном обмене в «Лейкерс»: я не мог провалить медосмотр
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23-летний американский профессиональный баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» Марк Уильямс, играющий на позиции форварда, прокомментировал свой сорвавшийся обмен в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я не думаю, что мог провалить медицинский осмотр. Мне это даже в голову не приходило. В тот вечер, когда меня обменяли, я отыграл кучу минут. И представить себе не мог, что такое возможно. С тех пор как вернулся в строй в начале года, я проводил матчи с большим количеством минут.

Чувствую, что каждая моя травма была тщательно задокументирована, и с тех пор я восстановился на 100%. Потому не знаю, что повлияло на это решение. Я думаю, это зависит от них самих», — приводит слова Уильямса издание Newsweek.

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