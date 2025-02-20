Инсайдер назвал игрока, которого пытались обменять «Лейкерс» перед дедлайном НБА

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном предприняла попытку заполучить центрового «Детройт Пистонс» Джейлена Дюрена. Об этом рассказал известный инсайдер Йован Буха, выступая на своём YouTube-канале.

По сведениям журналиста, обмен не состоялся, так как «Детройт» отказался отпускать своего центрового. После этого «озёрники» переключились на Марка Уильямса из «Шарлотт Хорнетс», однако и этот игрок в итоге в «Лос-Анджелесе» не отказался.

В нынешнем сезоне НБА Дюрен к настоящему моменту принял участие в 52 матчах, где в среднем набирал 10,8 очка, совершал 10,2 подбора и отдавал 2,5 передачи.

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