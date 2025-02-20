Главный тренер сборной Сербии выбрал преемника. Он работает в России

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич высказал мнение, что национальную команду после его ухода должен возглавить Зоран Лукич. В настоящий момент Лукич является главным тренером сборной России.

«Зоран, у меня есть решение! Мы не можем уйти, ни о чём не договорившись. Я доработаю предстоящий чемпионат Европы, и ты вернёшься в свою страну. Ты живёшь в Белграде, так что просто возглавишь национальную команду. Говорят, в Сербии нет тренеров. Но вот же он. У него есть опыт работы в сборной России, на клубном уровне, в молодёжных национальных командах», — сказал Пешич на канале Sport Light & KIDA Show в YouTube.

Достижения сборных России по баскетболу: