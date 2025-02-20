Патрик Беверли станет игроком «Реала» — Encestando

36-летний американский разыгрывающий Патрик Беверли станет игроком «Реала». Об этом информирует издание Encestando. По сведениям источника, стороны заключат контракт сроком до конца нынешнего сезона.

Ожидается, что Беверли заменит в мадридском клубе разыгрывающего Денниса Смита-младшего. Ранее сообщалось, что Смит намерен вернуться в США, чтобы попытаться заключить контракт с каким-либо клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Реал» в настоящий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 13 побед и столько же поражений.

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