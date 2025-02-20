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Игрок НБА Бобби Портис дисквалифицирован на 25 матчей

Игрок НБА Бобби Портис дисквалифицирован на 25 матчей
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Бобби Портис дисквалифицирован на 25 матчей за нарушение антинаркотической программы. Об этом на своей странице в социальных сетях написал известный инсайдер Шэмс Чарания.

Агент Марк Бартельштейн рассказал, что Бобби по ошибке перепутал обезболивающее, приняв препарат, который лигой запрещён.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Портис к настоящему моменту принял участие в 44 матчах, в которых в среднем набирал 13,6 очка, совершал 8,3 подбора и отдавал 2,2 передачи. Кроме того, на его счету 0,7 перехвата.

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