Чендлер Парсонс ответил, зачем «Даллас» обменял Луку Дончича

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс поделился мнением о недавнем обмене между «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». По условиям сделки калифорнийский клуб получил разыгрывающего Луку Дончича, а команда из Техаса — бигмена Энтони Дэвиса.

«Луку Дончича не обменивали бы без причины. «Маверикс» совершили эту сделку, чтобы добиться победы прямо сейчас. Они не отпустили бы Кайри Ирвинга», — сказал Парсонс в эфире Run It Back.

«Даллас» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 30 побед и 26 поражений.

Дончич заставил Леброна отжиматься, обыграв в H-O-R-S-E: