Джей Джей Редик высказался о Леброне и Дончиче после поражения «Лейкерс»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после матча с «Шарлотт Хорнетс» (97:100) высказался о взаимодействии лёгкого форварда Леброна Джеймса и новичка команды — разыгрывающего Луки Дончича.
НБА — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
97 : 100
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Хатимура - 17, Дончич - 14, Финни-Смит - 12, Хэйс - 8, Ривз - 8, Винсент - 6, Вандербилт - 3, Кнехт - 3, Реддиш, Джеймс, Колоко, Милтон, Лень, Моррис
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 29, Болл - 27, Смит - 12, Уильямс - 10, Карри - 10, Джеффрис - 5, Грин - 4, Салон - 3, Нуркич, Диабате, Пэйтон, Гибсон
«Как тренер я взволнован, что в команде есть два парня, которые могут как отдавать передачи, так и быть теми, кто их получает. Но мне казалось, что Леброн, особенно в четвёртой четверти, нашёл хороший ритм, так что я был уверен в нём. Что касается соревновательного духа, то в этом компоненте мы были хороши и могли победить. Но что касается атаки, то 90% времени мы действовали плохо», — приводит слова Редика ESPN US.
Дончич заставил Леброна отжиматься, обыграв в H-O-R-S-E:
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