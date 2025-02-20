Джей Джей Редик высказался о Леброне и Дончиче после поражения «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик после матча с «Шарлотт Хорнетс» (97:100) высказался о взаимодействии лёгкого форварда Леброна Джеймса и новичка команды — разыгрывающего Луки Дончича.

«Как тренер я взволнован, что в команде есть два парня, которые могут как отдавать передачи, так и быть теми, кто их получает. Но мне казалось, что Леброн, особенно в четвёртой четверти, нашёл хороший ритм, так что я был уверен в нём. Что касается соревновательного духа, то в этом компоненте мы были хороши и могли победить. Но что касается атаки, то 90% времени мы действовали плохо», — приводит слова Редика ESPN US.

Дончич заставил Леброна отжиматься, обыграв в H-O-R-S-E: