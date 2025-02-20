Эксперт: многолетнее доминирование чернокожих заставило некоторых белых эволюционировать

Известный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс отметил прогресс белых спортсменов.

«Я всегда признавал доминирование чернокожих спортсменов, но теперь, думаю, пришло время отдать должное некоторым белым атлетам, которые просто потрясают публику. Мэк Маккланг умеет ходить по воздуху и зависает, будто Майкл Джордан. Никогда не думал, что доживу до того дня, когда Кейтлин Кларк станет самой популярной в женском профессиональном баскетболе. И если уж на то пошло, я никогда не думал, что увижу ещё одно воскресенье, когда белый парень выйдет в стартовом составе на позиции корнербека в Национальной футбольной лиге, не говоря уже о том, чтобы играть главную роль на этой позиции. Белые спортсмены сейчас делают такие вещи, которые ещё пять лет назад я от них не ожидал, и даже поставил бы большие деньги, что этого не будет. Сейчас просто кажется, что многолетнее доминирование чернокожих спортсменов заставило некоторых белых атлетов эволюционировать. И это здорово для спорта», — сказал Бэйлесс в своём подкасте.

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