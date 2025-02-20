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Звезда НБА Вембаньяма с высокой вероятностью выбыл до конца сезона из-за заболевания

Звезда НБА Вембаньяма с высокой вероятностью выбыл до конца сезона из-за заболевания
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Звёздный центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма выбыл из строя из-за тромбоза вен правого плеча. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания. Позже информацию подтвердила пресс-служба НБА.

По сведениям Чарании, француз рискует пропустить остаток нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в 46 матчах, где в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.

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