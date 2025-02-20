Леброн высказался о Дончиче после поражения «Лос-Анджелес Лейкерс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о выступлении в команде разыгрывающего Луки Дончича. В недавней игре с «Шарлотт Хорнетс» (97:100), которая состоялась в рамках регулярного чемпионата НБА, Дончич набрал 14 очков, совершил 11 подборов и отдал восемь результативных передач.

«Он всё ещё не знает всех нюансов нашей игры. Он не знает всех защитных схем, всех сигналов и прочих моментов, которые мы практикуем с сентября. Конечно, мы пытаемся ускорить этот процесс. Кроме того, недавно у него была травма. Он набирает форму. Так что мы все работаем над этим», — приводит слова Леброна ESPN US.

В Лос-Анджелесе готовят мурал с Коби Брайантом и Дончичем: