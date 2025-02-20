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Инсайдер представил видение «Спёрс» ситуации с выбывшим до конца сезона Вембаньямой

Инсайдер представил видение «Спёрс» ситуации с выбывшим до конца сезона Вембаньямой
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» ожидает, что её лидер Виктор Вембаньяма пойдёт на поправку в межсезонье и выйдет на паркет в следующем сезоне. Клуб не думает, что состояние игрока может усугубиться. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

Ранее стало известно, что французский центровой выбыл из строя из-за тромбоза вен правого плеча. Ожидается, что с высокой долей вероятности на площадку в нынешнем сезоне он уже не вернётся.

В этом сезоне НБА Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в 46 матчах, где в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.

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