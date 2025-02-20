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Скип Бэйлесс назвал самого грязного игрока в истории НБА

Скип Бэйлесс назвал самого грязного игрока в истории НБА
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Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс высказал мнение, что четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин является самым грязным игроком в истории лиги.

«Седобородый Дрэймонд Грин — теперь тень своей чемпионской версии. Повторю это ещё раз: Дрэймонд — самый грязный игрок в истории НБА», — написал Бэйлесс на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне НБА Грин к настоящему моменту принял участие в 40 матчах, в которых в среднем набирал 8,5 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 5,6 передачи.

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