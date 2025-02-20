Инсайдер назвал минимальный срок, на который выбыл Вембаньяма после тромбоза

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст дал комментарий по поводу заболевания французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. Ранее стало известно, что он выбыл из строя из-за тромбоза вен правого плеча. Ожидается, что в нынешнем сезоне НБА Виктор на площадку уже не вернётся.

«В НБА уже были примеры, когда у игроков образовывались тромбы. Это выводит вас из строя на шесть месяцев. Неважно, гражданское вы лицо или игрок НБА. Лечение будет продолжаться шесть месяцев. В течение этого времени противопоказана активность, предполагающая контакты», — сказал Уиндхорст в эфире SportsCenter.

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Встреча самого низкого игрока и Вембаньямы: