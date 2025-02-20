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Эксперт — о тромбозе Вембаньямы: Виктор будет раздавлен

Эксперт — о тромбозе Вембаньямы: Виктор будет раздавлен
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о диагнозе, который поставили французскому центровому «Сан-Антонио Спёрс» Виктору Вембаньяме. Ранее стало известно, что он выбыл из строя из-за тромбоза вен правого плеча. Ожидается, что в нынешнем сезоне НБА Виктор на площадку уже не вернётся.

«Исходя из того, что я знаю о Викторе Вембаньяме, он будет раздавлен этим диагнозом. Он будет чрезвычайно расстроен. Он всегда прилежно выполняет свои обязанности, каждый день работает над улучшением игры. Он чрезвычайно сконцентрирован. Думаю, он был очень сосредоточен на том, чтобы вывести «Спёрс» в плей-офф в этом году. Ему будет очень и очень сложно», — сказал Уиндхорст в эфире SportsCenter.

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