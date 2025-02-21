Дом Джа Моранта обокрали, игрок лишился имущества на $ 1 млн – Daily Memphian

Дом разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта обокрали. Об этом информирует Daily Memphian со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что преступление произошло ещё в декабре прошлого года. В результате кражи со взломом из дома Моранта похитили имущество на сумму в $ 1 млн.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Морант к настоящему моменту принял участие в 32 матчах, в которых в среднем набирал 20,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 7,4 передачи. «Мемфис» сейчас занимает второе место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея на счету 36 побед и 18 поражений.

Джа Морант разминается вместе со своей дочерью: