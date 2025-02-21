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Представлена свежая информация по травме Энтони Дэвиса

Представлена свежая информация по травме Энтони Дэвиса
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Форвард «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис успешно проходит восстановление после травмы. Об этом информирует пресс-служба техасского клуба. Игрок будет повторно обследован через две недели.

Напомним, Дэвис получил растяжение приводящей мышцы левого бедра в первом же матче после обмена в «Даллас» из «Лос-Анджелес Лейкерс».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации до обмена в «Маверикс» Энтони принял участие в 40 матчах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 11,9 подбора и отдавал 3,4 передачи. «Даллас» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 30 побед и 26 поражений.

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