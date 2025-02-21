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«Голден Стэйт» пытался выменять Леброна и Дюранта перед дедлайном НБА

«Голден Стэйт» пытался выменять Леброна и Дюранта перед дедлайном НБА
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» перед дедлайном предприняла попытку выменять Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») и Кевина Дюранта («Финикс Санз»). Об этом информирует Hoops Wire со ссылкой на источник в лиге, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что Дюрант не захотел покидать «Финикс», в то время как у Леброна в контракте есть пункт о запрете обмена. Кроме того, Джеймс не захотел уходить из «Лейкерс», которые заполучили разыгрывающего Луку Дончича в результате обмена с «Даллас Маверикс». После «Уорриорз» переключились на Джимми Батлера, которого в итоге выменяли из «Майами Хит».

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