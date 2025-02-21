Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Филадельфия Сиксерс — Бостон Селтикс, результат матча 21 февраля 2025, счёт 104:124, регулярный чемпионат НБА

Трипл-дабл Тейтума помог чемпиону НБА «Бостону» крупно обыграть в гостях «Филадельфию»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 20 на 21 февраля мск на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 124:104.

НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
104 : 124
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Джордж - 17, Макси - 16, Убре - 16, Эмбиид - 15, Гримс - 12, Каунсил - 10, Драммонд - 8, Ябуселе - 4, Родди - 4, Даутин - 2, Батлер, Бона
Бостон Селтикс: Притчард - 28, Браун - 20, Порзингис - 17, Уайт - 16, Тейтум - 15, Хорфорд - 11, Холидэй - 8, Корнет - 6, Хозер - 3, Крэйг, Уолш, Шейерман, Кета

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский разыгрывающий Пэйтон Притчард, в активе которого 28 очков и четыре передачи. Лёгкий форвард Джейлен Браун набрал 20 очков, а также совершил по шесть подборов и передач. Звезда и лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум оформил трипл-дабл: 15 очков, 11 подборов и 10 передач.

У хозяев больше всех очков набрал лёгкий форвард Пол Джордж, на счету которого 17 очков. Лидеры «Сиксерс» разыгрывающий Тайриз Макси и центровой Джоэл Эмбиид набрали по 16 и 15 очков соответственно.

В следующем матче «Филадельфия» дома встретится с «Бруклин Нетс» 23 февраля, а «Бостон» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Никс» также 23 февраля.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Материалы по теме
Много перемен, борьба за MVP и плей-офф — интриги НБА захватывают дух!
Много перемен, борьба за MVP и плей-офф — интриги НБА захватывают дух!

У кого больше всех очков в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android