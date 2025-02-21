Трипл-дабл Тейтума помог чемпиону НБА «Бостону» крупно обыграть в гостях «Филадельфию»

В ночь с 20 на 21 февраля мск на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 124:104.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился американский разыгрывающий Пэйтон Притчард, в активе которого 28 очков и четыре передачи. Лёгкий форвард Джейлен Браун набрал 20 очков, а также совершил по шесть подборов и передач. Звезда и лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум оформил трипл-дабл: 15 очков, 11 подборов и 10 передач.

У хозяев больше всех очков набрал лёгкий форвард Пол Джордж, на счету которого 17 очков. Лидеры «Сиксерс» разыгрывающий Тайриз Макси и центровой Джоэл Эмбиид набрали по 16 и 15 очков соответственно.

В следующем матче «Филадельфия» дома встретится с «Бруклин Нетс» 23 февраля, а «Бостон» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Никс» также 23 февраля.

У кого больше всех очков в НБА: