Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Шарлотт» в НБА. У Бриджеса — «36+13+7»

В ночь с 20 на 21 февраля мск на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Денвер Наггетс» и «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 129:115.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился канадский защитник Джамал Маррей, в активе которого 31 очко, один подбор и четыре передачи. Звёздный тяжёлый форвард Никола Йокич оформил дабл-дабл: 29 очков, 17 подборов и девять передач.

У гостей больше всех очков набрал лёгкий форвард Майлз Бриджес, на счету которого дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов. Также американец сделал семь результативных передач.

В следующем матче «Денвер» дома встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс» 23 февраля, а «Шарлотт» сыграет на выезде с «Портленд Трэйл Блэйзерс» также 23 февраля.

Рекорды НБА: