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Филадельфия Сиксерс — Милуоки Бакс, результат матча 21 февраля 2025, счёт 129:115, регулярный чемпионат НБА

Дабл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Шарлотт» в НБА. У Бриджеса — «36+13+7»
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В ночь с 20 на 21 февраля мск на арене «Болл-Арена (Пепси-центр)» в Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Денвер Наггетс» и «Шарлотт Хорнетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 129:115.

НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
129 : 115
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Денвер Наггетс: Маррей - 34, Йокич - 29, Гордон - 18, Строутер - 16, Браун - 10, Уэстбрук - 8, Портер - 6, Джордан - 4, Ннаджи - 4, Тайсон, Шарич, Холл, Джонс, Александер, Пикетт
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 36, Грин - 19, Смит - 16, Бо - 14, Диабате - 11, Нуркич - 9, Карри - 7, Салон - 3, Мур, Пэйтон, Гибсон

В составе победителей наибольшей результативностью отметился канадский защитник Джамал Маррей, в активе которого 31 очко, один подбор и четыре передачи. Звёздный тяжёлый форвард Никола Йокич оформил дабл-дабл: 29 очков, 17 подборов и девять передач.

У гостей больше всех очков набрал лёгкий форвард Майлз Бриджес, на счету которого дабл-дабл из 36 очков и 13 подборов. Также американец сделал семь результативных передач.

В следующем матче «Денвер» дома встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс» 23 февраля, а «Шарлотт» сыграет на выезде с «Портленд Трэйл Блэйзерс» также 23 февраля.

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