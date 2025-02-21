26 очков ДеАарона Фокса помогли «Сан-Антонио» обыграть «Финикс»
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В Остине (США) на стадионе «Муди-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Финикс Санз». Хозяева обыграли соперника со счётом 120:109.
НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 109
Финикс Санз
Финикс
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 26, Джонсон - 15, Шампани - 15, Пол - 13, Васселл - 13, Сохан - 12, Касл - 10, Бийомбо - 8, Барнс - 8, Дюк, Маклафлин, Уэсли, Брэнэм, Мамукелашвили, Ингрэм
Финикс Санз: О'Нил - 27, Дюрант - 22, Бил - 19, Букер - 17, Аллен - 11, Бол - 5, Ричардс - 3, Джонс - 3, Пламли - 2, Данн, Игодаро, Ли, Вашингтон Мл., Мицич, Моррис
Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Ройс О'Нил, записавший на свой счёт 27 очков, шесть подборов и три передачи. У «Сан-Антонио» самым результативным игроком стал разыгрывающий ДеАарон Фокс, который набрал 26 очков, а также сделал восемь подборов и семь передач.
В следующем матче «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», а «Финикс» встретится с «Чикаго».
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