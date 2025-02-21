Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

26 очков ДеАарона Фокса помогли «Сан-Антонио» обыграть «Финикс»

26 очков ДеАарона Фокса помогли «Сан-Антонио» обыграть «Финикс»
Комментарии

В Остине (США) на стадионе «Муди-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Финикс Санз». Хозяева обыграли соперника со счётом 120:109.

НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 109
Финикс Санз
Финикс
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 26, Джонсон - 15, Шампани - 15, Пол - 13, Васселл - 13, Сохан - 12, Касл - 10, Бийомбо - 8, Барнс - 8, Дюк, Маклафлин, Уэсли, Брэнэм, Мамукелашвили, Ингрэм
Финикс Санз: О'Нил - 27, Дюрант - 22, Бил - 19, Букер - 17, Аллен - 11, Бол - 5, Ричардс - 3, Джонс - 3, Пламли - 2, Данн, Игодаро, Ли, Вашингтон Мл., Мицич, Моррис

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Ройс О'Нил, записавший на свой счёт 27 очков, шесть подборов и три передачи. У «Сан-Антонио» самым результативным игроком стал разыгрывающий ДеАарон Фокс, который набрал 26 очков, а также сделал восемь подборов и семь передач.

В следующем матче «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», а «Финикс» встретится с «Чикаго».

Материалы по теме
Одно решение изменило карьеру. Мы нашли главного неудачника в НБА
Одно решение изменило карьеру. Мы нашли главного неудачника в НБА

Самые титулованные клубы НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android