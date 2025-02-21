26 очков ДеАарона Фокса помогли «Сан-Антонио» обыграть «Финикс»

В Остине (США) на стадионе «Муди-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Сан-Антонио Спёрс» и «Финикс Санз». Хозяева обыграли соперника со счётом 120:109.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Ройс О'Нил, записавший на свой счёт 27 очков, шесть подборов и три передачи. У «Сан-Антонио» самым результативным игроком стал разыгрывающий ДеАарон Фокс, который набрал 26 очков, а также сделал восемь подборов и семь передач.

В следующем матче «Сан-Антонио» сыграет с «Детройтом», а «Финикс» встретится с «Чикаго».

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