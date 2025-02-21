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Портленд Трэйл Блэйзерс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 21 февраля 2025, счёт 102:110, регулярный чемпионат НБА

40 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» победить «Портленд» в НБА. Дончич не играл
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В ночь с 20 на 21 февраля мск на «Мода-центр» в Портленде (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 110:102.

НБА — регулярный чемпионат
21 февраля 2025, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
102 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 28, Камара - 19, Хендерсон - 12, Шарп - 11, Саймонс - 8, Уильямс - 8, Бэнтон - 7, Клингэн - 6, Грант - 3, Эйтон, Тибулл, Рупер, Мюррэй, Рит, Уокер
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 40, Ривз - 32, Финни-Смит - 10, Хэйс - 9, Винсент - 7, Хатимура - 6, Джемисон - 6, Кнехт, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звёздный лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, в активе которого 40 очков, восемь подборов и четыре передачи. Его партнёр по команде защитник Остин Ривз набрал 32 очка, а также совершил один подбор и сделал семь результативных передач. Словенский новичок калифорнийской команды Лука Дончич участия в матче не принимал.

Больше всех очков в составе хозяев набрал израильский лёгкий форвард Дени Авдия. На его счету 28 очков, четыре подбора и пять передач.

В следующем матче «Портленд» дома встретится с «Шарлотт Хорнетс» 23 февраля, а «Лейкерс» сыграют на выезде с «Денвер Наггетс» также 23 февраля.

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