40 очков Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» победить «Портленд» в НБА. Дончич не играл

В ночь с 20 на 21 февраля мск на «Мода-центр» в Портленде (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 110:102.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звёздный лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, в активе которого 40 очков, восемь подборов и четыре передачи. Его партнёр по команде защитник Остин Ривз набрал 32 очка, а также совершил один подбор и сделал семь результативных передач. Словенский новичок калифорнийской команды Лука Дончич участия в матче не принимал.

Больше всех очков в составе хозяев набрал израильский лёгкий форвард Дени Авдия. На его счету 28 очков, четыре подбора и пять передач.

В следующем матче «Портленд» дома встретится с «Шарлотт Хорнетс» 23 февраля, а «Лейкерс» сыграют на выезде с «Денвер Наггетс» также 23 февраля.

У кого больше всех очков в НБА: