В ночь с 20 на 21 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 21 февраля:

«Индиана Пэйсерс» — «Мемфис Гриззлис» — 127:113;

«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс» — 104:124;

«Атланта Хокс» — «Орландо Мэджик» — 108:114;

«Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс» — 97:110;

«Нью-Йорк Никс» — «Чикаго Буллз» — 113:111 ОТ;

«Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:110;

«Денвер Наггетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 129:115;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санс» — 120:109;

«Портленд Трэйпл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 102:110.