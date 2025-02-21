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Результаты игрового дня НБА 21 февраля

Результаты игрового дня НБА 21 февраля
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В ночь с 20 на 21 февраля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 21 февраля:

«Индиана Пэйсерс» — «Мемфис Гриззлис» — 127:113;
«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс» — 104:124;
«Атланта Хокс» — «Орландо Мэджик» — 108:114;
«Бруклин Нетс» — «Кливленд Кавальерс» — 97:110;
«Нью-Йорк Никс» — «Чикаго Буллз» — 113:111 ОТ;
«Милуоки Бакс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:110;
«Денвер Наггетс» — «Шарлотт Хорнетс» — 129:115;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санс» — 120:109;
«Портленд Трэйпл Блэйзерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 102:110.

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