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Леброн Джеймс вышел на третье место по сыгранным матчам в истории НБА

Леброн Джеймс вышел на третье место по сыгранным матчам в истории НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по сыгранным матчам в рамках регулярных чемпионатов североамериканской лиги. Это случилось после встречи с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:102). После этой игры в активе Джеймса стало 1542 игры в регулярке. Он обошёл Винса Картера, у которого 1541 матч в регулярных чемпионатах.

Второе место по матчем в регулярках занимает Карим Абдул-Джаббар (1560), первое – Роберт Пэриш (1611).

В матче с «Портлендом» Джеймс набрал 40 очков, совершил восемь подборов и отдал четыре результативные передачи.

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