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Следствие может возбудить уголовное дело после экспертизы по делу о смерти Тиммы — Гордон

Следствие может возбудить уголовное дело после экспертизы по делу о смерти Тиммы — Гордон
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После экспертизы следствие может возбудить уголовное дело по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Это может случиться в случае, если эксперты придут к заключению, что спортсмена довели до суицида. Ранее сообщалось, что следствие проведёт дополнительную проверку по факту смерти Яниса.

«Говорить точно, будет ли возбуждено уголовное дело или нет, можно будет после того, как будет исследован телефон. Если там были прямые указания, если был кто-то, кто знал, что он собирается совершить самоубийство, и подталкивал его к этому, то уголовное дело возможно и в России. Но должна быть экспертиза, и к заключению, что его довели до суицида, должны прийти и эксперты», – приводит слова юриста Екатерины Гордон «РИА Новости Спорт».

Тимма скончался 17 декабря прошлого года в Москве. Ему было 32 года.

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