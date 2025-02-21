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Экс-тренер женской сборной России Грудин назвал клуб Единой лиги, который подошёл бы Шведу

Экс-тренер женской сборной России Грудин назвал клуб Единой лиги, который подошёл бы Шведу
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Бывший главный тренер женской сборной России Игорь Грудин поделился мнением о возвращении разыгрывающего Алексея Шведа в российский баскетбол. В январе этого года спортсмен заключил соглашение с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Ранее Швед выступал в чемпионате Китая. Как считает Грудин, после травмы Ксавьера Муна, ситуация в «Зените» для Шведа идеальная. Также, по мнению, специалиста, Алексей мог бы заиграть в «Локомотиве-Кубань».

«Алексей наш человек, звезда российского баскетбола, на него идут зрители, его любят. Это большой игрок. Даже обсуждать нечего, здорово, что он вернулся домой.

Выбора то у Алексея и не было после того, как в Китае его убрали из состава, а из за особенностей местного регламента чемпионат для него закрылся. Ехать в Европу? Вопрос денег, плюс клубы пугал возраст, травмы.
Когда я узнал, что в «Зените» травмировался Мун, подумал, что для Шведа ситуация идеальная. Он бы и «Локомотиву» пригодился. А пауза в чемпионате позволит Алексею подтянуть физические кондиции, он обострит ситуацию в чемпионате, усилит «Зенит», поможет бороться за победу», — приводит слова Грудина «Матч ТВ».

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