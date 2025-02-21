Спортивный врач назвал возможные причины развития тромбоза у Виктора Вембаньямы

Спортивный врач Никита Карлицкий дал комментарий относительно заболевания центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. Ранее стало известно, что Виктор выбыл из строя из-за тромбоза вен правого плеча. Ожидается, что в нынешнем сезоне НБА Виктор на площадку уже не вернётся.

«Давайте для начала разберём, что такое тромбы и как они образовываются. У нас есть внутренняя оболочка сосуда, и́нтима, которая настолько гладкая, что сейчас основная проблема трансплантации органов, это как раз создать такой полимер, который был бы настолько же гладкий, как интима. Если вот эта её структура нарушается, то наши тромбоциты начинают налипать на эту неровность и образуется тромб.

Они как бы сначала один, второй, третий, они постепенно-постепенно налипают. С возрастом сосуды начинают трескаться, и поэтому в возрасте у людей появляются тромбы. В данном случае ему [Виктору Вембаньяме] 21 год здесь не хотелось бы верить что у него есть какое-то генетическое заболевание которое приводит к ломкости сосудов.

Скорее всего это у него произошло травматическое — возможно был какой-то удар, а баскетбол всё-таки я считаю один из самых контактных видов спорта, намного более контактный чем футбол. Соответственно был удар, плюс опять же это рабочая его рука, они там делают гигантское количество бросков. Что-то повредило сосуд.

Также нельзя исключить какую-нибудь вирусную атаку. У меня в случае был спортсмен, у которого возник острый тромбоз в этом же возрасте, острый тромбоз сонной артерии, то есть это ситуация, которая напрямую угрожала жизни и инсульту», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

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