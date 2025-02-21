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Леброн стал автором достижения, не покорявшегося ни одному игроку в истории НБА

Леброн стал автором достижения, не покорявшегося ни одному игроку в истории НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал единственным игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набрал 40 очков в нескольких матчах после достижения 40 лет. Об этом информирует пресс-служба североамериканской лиги.

Леброн набрал 40 очков в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (110:102). Также в активе Джеймса было 42 очка в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (120:112), который состоялся 6 февраля. Леброну исполнилось 40 лет 30 декабря 2024 года.

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в 50 матчах, где в среднем набирал 24,7 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 8,9 передачи.

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