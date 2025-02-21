Спортивный врач оценил риски завершения карьеры Вембаньямой после диагноза тромбоз

Спортивный врач Никита Карлицкий, комментируя заболевание центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, отреагировал на мнение, что чрезмерные физические нагрузки, гипертрофия мышц и использование определённых препаратов, таких как гормоны роста и ЭПО, могут повышать риск тромбоза.

«Насколько велико влияние этих факторов на профессиональных спортсменов и есть ли способы их минимизировать? Да, конечно, применение всяких стимуляторов, гормонов, ЭПО, приводит к тому, что кровь становится более густая и вероятность тромбозов резко возрастает. Баскетбол — такой вид спорта, где вообще в игровых видах спорта практически в большинстве допинг не нужен. Потому что люди сами справляются.

Может ли повлиять это на его дальнейшую форму и угрозу карьере? Стандартное лечение тромбов — это назначение препаратов определённых, которые сжижают кровь. Их применение является абсолютным противопоказанием к занятиям контактными видами спорта, потому что любая гематома может стать огромной — свёртываемость будет нарушена. Поэтому люди обычно в течение трёх–четырёх месяцев пропивают эти препараты и тромб просасывается. Это называется лизисная терапия.

Если это действительно вызвано каким-то единичным случаем травмы, он [Виктор Вембаньяма] вполне вероятно вернётся в строй и будет продолжать играть, учитывая, что он всё-таки звезда — здесь будут делать всё, чтобы он вернулся, — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

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