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Георгий Жбанов объяснил, почему выступление «Зенита» на данный момент неудовлетворительно

Георгий Жбанов объяснил, почему выступление «Зенита» на данный момент неудовлетворительно
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Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. В настоящий момент клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице турнира, имея в активе 27 побед и пять поражений. Лидером является московский ЦСКА.

«Результаты команды к перерыву? Неудовлетворительно, потому что мы не на первом месте. Надо быть первыми всегда. Ещё есть время, чтобы обогнать ЦСКА и стать первыми. На троечку, пока на троечку. Ожидания? Забирать чемпионство, нам остальное неинтересно», — приводит слова Жбанова «Спорт День за Днём».

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