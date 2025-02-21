Спортивный врач оценил угрозу ампутации конечности Вембаньяме из-за тромба

Спортивный врач Никита Карлицкий поделился мнением об угрозе ампутации конечности центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы. Ранее стало известно, что ему поставили диагноз тромбоз глубоких вен правого плеча.

«Насколько это реально в таких ситуациях, как у Вембаньямы, и как спортсменам удаётся избежать таких тяжёлых последствий? Я не думаю [что это приведёт к ампутации], потому что если вовремя всё «поймать», если вовремя на это обратить внимание, скорее всего, у него возникли какие-то боли или он пожаловался на то, что рука плохо восстанавливается. В его случае я об ампутации даже не думал. Это надо запустить процесс, когда полностью закупоривают вены.

Но вопрос в том, что у нас вены имеют два контура. Есть внутренние, есть наружные. Внутренние, конечно, намного мощнее, но вот наружные вены тоже свою функцию несут. Вот варикозное расширение вены — это как раз их удаляют, потому что это наружные вены и весь кровоток уходит на внутренние вены, и человек даже лучше себя чувствует.

Ещё вопрос в том, что у нас довольно много степеней дублирующихся, то есть кровеносная система себя несколько раз дублирует. Раз ему [Виктору Вембаньяме] сейчас экстренно не отрезали через несколько часов руку — хорошо, несколько дней — то, конечно, здесь вопрос об ампутации не идёт.

И раз прогнозы, что он просто пропустит остаток сезона, значит, может быть не такой большой тромб. Скорее всего, они просто понимают, что за три–четыре месяца они его «рассосут» полностью, — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

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