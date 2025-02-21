Дональд Трамп анонсировал установку статуй в честь Коби Брайанта и Мохаммеда Али

Президент США Дональд Трамп сообщил, что прославленному игроку НБА пятикратному чемпиону лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту и легендарному боксёру Мохаммеду Али будут установлены статуи в новом «Национальном саду американских героев». Также памятник установят бейсболисту Джеки Робинсону.

Кроме того, Трамп объявил, что статуи будут воздвигнуты в честь лидеров движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего, Гарриет Табман, Розы Паркс, Билли Холидея, Ареты Франклин, Коретты Скотт Кинг и Фредерика Дугласа.

Об идее создания Национального сада американских героев было объявлено ещё в 2020 году. Он посвящён фигурам, оставившим заметный след в истории США.

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