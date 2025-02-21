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Крис Пол обошёл Джейсона Кидда и вышел на второе место в истории НБА по перехватам

Крис Пол обошёл Джейсона Кидда и вышел на второе место в истории НБА по перехватам
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Разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Крис Пол вышел на второе место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в списке игроков с наибольшим количеством перехватов в матчах регулярных чемпионатов. В настоящий момент в активе Пола 2685 перехватов. По этому показателю 39-летний спортсмен обошёл чемпиона НБА 2011 года Джейсона Кидда (2684).

На первом месте в данном списке располагается прославленный игрок «Юты Джаз» Джон Стоктон (3265).

Ранее сообщалось, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на третье место в истории Национальной баскетбольной ассоциации по сыгранным матчам в рамках регулярных чемпионатов.

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