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Спортивный врач рассказал, что представляет угрозу для Вембаньямы, учитывая его рост

Спортивный врач рассказал, что представляет угрозу для Вембаньямы, учитывая его рост
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Спортивный врач Никита Карлицкий рассказал, что таким высоким игрокам, как центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, рекомендуется носить компрессионное нижнее бельё. Ранее французу был поставлен диагноз «тромбоз глубоких вен правого плеча». Кроме того, Карлицкий уточнил, что для Вембаньямы опасность представляют длительные перелёты. Отметим, что в конце января «Сан-Антонио» встречался с «Индианой Пэйсерс» в Париже (Франция) в рамках регулярки НБА.

«Учитывая рост Вембаньямы и его физические нагрузки, можно ли сказать, что высокий рост и профессиональный спорт автоматически ставят его в зону риска, и есть ли у высоких спортсменов какие-то специальные профилактические рекомендации, чтобы избежать подобных проблем? С ростом это практически никак не связано. Да, действительно, у высоких спортсменов больше идёт нагрузка на нижние конечности, но практически всем спортсменам рекомендуется носить компрессионное нижнее бельё, в частности гольфы или тайцы, когда полностью на заказ шьются колготки, которые учитывают все размеры ног, создают определённое давление и улучшают микроциркуляцию.

Я максимально внедряю среди своих пациентов эти гольфы. Очень хорошие результаты во время перелётов и тому подобное. Конечно, с его ростом это самое опасное — длительные перелёты. Поэтому лучше лететь в компрессионном трикотаже», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

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