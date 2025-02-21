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«Ужас, мы потеряли друга». Георгий Жбанов высказался о травме Ксавьера Муна

«Ужас, мы потеряли друга». Георгий Жбанов высказался о травме Ксавьера Муна
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Атакующий защитник «Зенита» Георгий Жбанов дал комментарий по поводу травмы американского разыгрывающего клуба Ксавьера Муна. Спортсмен будет вынужден пропустить оставшуюся часть сезона Единой лиги ВТБ из-за травмы, полученной 15 января в матче с клубом «Пари Нижний Новгород».

«Как отреагировали в команде? Ужасно отреагировали. Мы потеряли не только хорошего игрока, но и нашего хорошего друга. Это отличный одноклубник. Классный друг, весёлый парень. Ему только здоровья! Мы за него переживаем. Он приедет к плей-офф нас поддержать. Ждём его», — приводит слова Жбанова «Спорт день за днём».

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