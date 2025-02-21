Кириленко отреагировал на новость о скором переходе БК «Самара» под контроль государства

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал новость о предстоящем переходе клуба «Самара» под курирование государства. Ранее сообщалось, что это произойдёт до конца февраля.

«Насколько переход под государственное управление можно считать вынужденной мерой и есть ли примеры эффективного управления клубами на подобной основе? Это шаг, продиктованный обстоятельствами. В России есть множество примеров, когда регионы активно сотрудничают с профессиональными спортивными клубами и оказывают им значительную поддержку. Однако случаев, когда региональные власти принимают непосредственное участие в ежедневном управлении командой, довольно немного. Ситуация в «Самаре», на мой взгляд, скорее исключение. Думается, что со временем найдётся человек или организация, готовые взять на себя управление клубом», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

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