Кириленко высказался о последствиях скорого перехода «Самары» под контроль государства

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил последствия, которые может иметь переход «Самары» под контроль государства как для клуба и баскетбола в целом.

«В сущности, серьёзных последствий ожидать не стоит. Речь идёт скорее о полной реструктуризации структуры клуба «Самара». На данный момент он продолжит своё существование, но в несколько ином формате. Возможно, регион пока не нашёл подходящую компанию или человека, которым можно было бы доверить руководство клубом. Именно поэтому временно управление будет находиться в руках региональных властей», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

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