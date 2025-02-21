Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко высказался о последствиях скорого перехода «Самары» под контроль государства

Кириленко высказался о последствиях скорого перехода «Самары» под контроль государства
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил последствия, которые может иметь переход «Самары» под контроль государства как для клуба и баскетбола в целом.

«В сущности, серьёзных последствий ожидать не стоит. Речь идёт скорее о полной реструктуризации структуры клуба «Самара». На данный момент он продолжит своё существование, но в несколько ином формате. Возможно, регион пока не нашёл подходящую компанию или человека, которым можно было бы доверить руководство клубом. Именно поэтому временно управление будет находиться в руках региональных властей», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

Материалы по теме
До конца февраля БК «Самара» перейдёт под контроль государства — источник

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android