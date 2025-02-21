Кириленко — о ситуации с БК «Самара»: находимся в постоянном контакте с губернатором

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил, может ли Единая лига ВТБ оказать поддержку «Самаре» в текущей ситуации. Ранее сообщалось, что команда до конца февраля перейдёт под курирование государства.

«Здесь возникает вопрос о роли РФБ. На самом деле, и ВТБ, и РФБ находятся в постоянном контакте с губернатором и прежним руководством команды «Самара». Совместными усилиями мы стараемся найти оптимальное решение и, безусловно, будем продолжать в том же духе. Однако многое зависит от региона. Региональные власти, будучи ключевым игроком в управлении клубом, играют решающую роль, ведь именно губернатор определяет и обеспечивает финансирование команды», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

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