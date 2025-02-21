Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко оценил вероятность перехода клубов ЕЛ под управление государства

Андрей Кириленко оценил вероятность перехода клубов ЕЛ под управление государства
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил вероятность, что модель управления клубом со стороны государства, как в случае в «Самарой», станет распространённой для других клубов Единой лиги ВТБ.

«Сильно сомневаюсь. Думаю, что для «Самары» это скорее исключительная мера на текущий момент, ведь у губернатора и правительства Самарской области достаточно других задач. Управление клубом вряд ли можно считать их основной компетенцией. Однако на какое-то время, возможно, спортивный блок областного министерства спорта возьмёт на себя эту функцию. Уверен, что в ближайшем будущем появится человек или организация, которые возглавят баскетбольный клуб «Самара» на постоянной основе», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Слухи пагубно влияют на команду». Гудумак — о ситуации в «Самаре»

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android