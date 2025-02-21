Андрей Кириленко оценил вероятность перехода клубов ЕЛ под управление государства

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил вероятность, что модель управления клубом со стороны государства, как в случае в «Самарой», станет распространённой для других клубов Единой лиги ВТБ.

«Сильно сомневаюсь. Думаю, что для «Самары» это скорее исключительная мера на текущий момент, ведь у губернатора и правительства Самарской области достаточно других задач. Управление клубом вряд ли можно считать их основной компетенцией. Однако на какое-то время, возможно, спортивный блок областного министерства спорта возьмёт на себя эту функцию. Уверен, что в ближайшем будущем появится человек или организация, которые возглавят баскетбольный клуб «Самара» на постоянной основе», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

Российские баскетболисты за рубежом: