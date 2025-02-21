Андрей Кириленко ответил, какие уроки нужно извлечь после ситуации с «Самарой»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением об уроках, которые можно извлечь из ситуации с клубом «Самара» для предотвращения аналогичных кризисов в будущем. Ранее сообщалось, что команда до конца февраля перейдёт под курирование государства.

«Я всегда подчёркиваю, что важно жить по средствам. Клубу необходимо соразмерять свои расходы и доходы, особенно когда речь идёт о региональном финансировании. Самарская область никогда не отказывалась от поддержки клуба, регион постоянно оказывал помощь. Однако, как я понимаю, текущая ситуация связана с тем, что расходы команды перестали устраивать региональные власти. В результате было принято решение об их сокращении.

Какой формат сотрудничества возможен между РФБ и Единой лигой ВТБ, чтобы помочь клубам в сложных ситуациях? Мы постоянно поддерживаем контакт с Единой лигой, нашими клубами и их руководством. Например, в случае с «Самарой» — это команда, которая прошла путь через нашу Суперлигу, и мы хорошо знакомы с её руководителями и структурой. На наших глазах этот клуб вырос до уровня участника Единой лиги. Мы регулярно взаимодействуем с Сергеем Валентиновичем Кущенко, Илоной Корстин и стараемся оперативно решать возникающие вопросы.

Однако важно понимать, что мы не можем вмешиваться в управление клубами, так как это прерогатива региона и спонсоров, которые работают на месте. Наша роль скорее наблюдательная. Мы не можем брать на себя ответственность за поиск финансирования, формирование состава или решение других внутренних вопросов клуба. Эти задачи лежат на плечах региональных властей и тех, кто занимается организацией профессиональной команды. Ведь если команда называет себя профессиональной, она должна соответствовать этому уровню», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстенёвым.

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