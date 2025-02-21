Родственники погибшего Тиммы подадут заявление о вступлении в наследство — Гордон

В ближайшее время от лица родственников погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы будет подано заявление о вступлении в наследство. Об этом рассказала юрист и общественный деятель Екатерина Гордон.

«Что касается недвижимости в России и возможного вступления в наследство, то в ближайшее время будет подано заявление от лица родственников, мы ждём доверенность. Если эта недвижимость на территории Российской Федерации есть, можно будет за неё побиться. Если окажется, что на (бывшей жене) Анне Седоковой, например, нет вообще никакого имущества, а есть подозрения, что это может оказаться именно так, тогда судебное разбирательство будет бесперспективным», — приводит слова Гордон «РИА Новости Спорт».

Напомним, Тимма скончался в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В 2024 году они развелись. По версии следствия, Янис совершил самоубийство.

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Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: